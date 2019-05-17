Будущее страны: президент посетил школу в Андижане - фото

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Завершая поездку по Андижанской области, президент республики посетил школу имени Мухаммада Юсуфа, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу имени Мухаммада Юсуфа в Андижане

Инициатива по созданию школы была предложена лично президентом в 2017 году, во время его прошлого визита в Андижанскую область. Учебное заведение было открыто в декабре того же года. И вот сегодня Шавкат Мирзиёев смог побывать в школе-интернате, носящей имя народного поэта Узбекистана.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу имени Мухаммада Юсуфа в Андижане

Около школы соорудили сквер с бюстом Мухаммада Юсуфа. В современном интернате созданы все условия для углубленного изучения узбекского языка и литературы. Не забывают здесь и о других общеобразовательных предметах. Учебное заведение имеет в своем активе просторные классы, библиотеку, спортивный зал. Тут также созданы условия для проживания учащихся. Сейчас в школе учатся 150 одаренных мальчиков и девочек.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу имени Мухаммада Юсуфа в Андижане

На территории заведения также расположен музей, посвященный жизни и творчеству поэта Мухаммада Юсуфа. Многие из учеников наизусть прочитали отрывки из его произведений.

"Мухаммад Юсуф был всенародно любимым, искренним поэтом, истинным патриотом. Вы должны быть достойными продолжателями его дела. Для этого следует с пользой проводить каждую минуту, больше читать, развиваться, трезво глядя в историю. Духовность - самое большое богатство", - отметил Шавкат Мирзиёев.

За время своей поездки в Андижанскую область президент побывал на швейном предприятии, оценил новый санаторный комплекс и проверил бытовые условия жизни простого населения. Кроме того, Мирзиёев ознакомился с проектом строительства делового центра Andijаn сity. После этого президент провел общее совещание.