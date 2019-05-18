Кто вы такие, чтобы указывать? Китай и Россия не идут на поводу у Америки

Правда ли, что от торговой войны США и Китая пострадают все? То есть где-то далеко американский президент Трамп не договорился с китайским президентом Си — и мы теряем от этого миллиарды долларов? В конечном счете не исключено, что именно Россия останется в выигрыше.

США твердо решили не дать Китаю стать ведущей мировой технологической державой. Американцы пытаются экономическим давлением заставить Китай изменить свои законы. А китайцы на это отвечают: кто вы такие, чтобы решать, какие у нас в стране должны быть законы?

С такой позицией Китай может приобрести симпатии многих государств. Ведь очень многие и в Азии, и в Африке помнят времена колониализма, когда законы местному населению диктовали люди с другим цветом кожи, живущие где-то за океаном.https://ria.ru/20190517/1553567001.html

Но у Трампа в его борьбе с Китаем есть и противник. Это либеральная пресса. Так, например, кое-кто утверждает, что Трамп, накладывая санкции на китайский хайтек-импорт в США, бьет по своим.

Трамп понимает, что ставки в игре высоки и времени у него мало. В нетерпении он буквально шантажирует китайского лидера.

Такой тон Китаю вряд ли понравится, поэтому Си и наступил американцам на любимую мозоль в Пекине, косвенно обвинив их в расизме, да еще и в глупости. По мнению экспертов, шансов на компромисс мало. Пекин в противостоянии с Америкой ищет поддержки у партнеров в Азии, а также у России. И очень похоже, что он эту поддержку получит. На недавних переговорах в Сочи трех министров иностранных дел США, Китая и России диалог между Лавровым и китайским министром Ван И был намного дружелюбнее, чем диалог Помпео и Лаврова.

В конечном счете не исключено, что именно Россия останется в выигрыше.

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