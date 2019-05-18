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Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке

МИД опроверг запрет на въезд выходцам из Узбекистана в китайский Фуюань

Sputnik / Татьяна Меель
Общество
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Ранее отдельные СМИ заявили об установлении такого запрета для российских граждан, рожденных в некоторых странах СНГ, в том числе в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана во Владивостоке официально опровергло информацию о запрете на въезд выходцам из Узбекистана в приграничный с РФ, китайский Фуюань. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Ранее отдельные СМИ заявили об установлении такого запрета для российских граждан, рожденных в некоторых странах СНГ, в том числе в Узбекистане.

Министерство напомнило, что узбекистанцы, находящиеся на территории Дальневосточного федерального округа России, могут в необходимых случаях обратиться в Генконсульство республики во Владивостоке.

Диппредставительство открыли в марте этого года, его возглавил Рустам Исмаилов. Здание Генконсульства расположилось по адресу улица Верхнепортовая, 46.

Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, Владивосток, Россия, Китай



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