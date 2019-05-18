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Узбекистанцы стали вторыми на Международной олимпиаде курсантов

© Фото: Минобороны Узбекистана
Общество
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В 2020 году подобные соревнования могут провести в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Представители Академии вооруженных сил Узбекистана заняли второе место на Международной олимпиаде курсантов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Победителями соревнований стали курсанты рязанского десантного училища, на третьей строчке оказались курсанты Военного института вооруженных сил Кыргызстана.

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По данным оборонного ведомства РФ, в этом году в международных состязаниях за победу боролись 35 команд из 17 вузов семи государств СНГ.

"Результаты олимпиады, организация ее проведения свидетельствуют об искренней заинтересованности государств-участников СНГ в развитии взаимного сотрудничества и дружественных связей между оборонными ведомствами наших стран, готовности совместно решать задачи как в сфере военного образования, так и национальной безопасности в целом", - процитировали в Минобороны Горемыкина.

По его словам, проведение таких состязаний вносит существенный вклад в повышение профессиональной подготовленности офицерского корпуса национальных вооруженных сил.

"На предстоящем в июне заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ мы будем предлагать продолжить практику проведения международных олимпиад, а состязания по военно-профессиональной подготовке в следующем году провести в Республике Узбекистан", - сообщил начальник Главного управления кадров.

Состязания по военно-профессиональной подготовке стали последним этапом олимпиады. До этого курсанты соревновались в знании математики, информатики, военной истории и иностранного языка.

Теги:
военные, Узбекистан



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