Массовое увольнение директоров школ – в чем провинились руководители

В узбекской столице своих должностей лишились 4 директора школ, заведующий РайОНО Учтепинского района ушел в отставку.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Директоры школ № 4, 14, 295 и 109 Учтепинского района Ташкента освобождены от занимаемых должностей. Заведующий РайОНО Учтепинского района, допустивший халатность и безынициативность, подал в отставку.

Причиной увольнений явились безынициативность и допущенные серьезные ошибки в работе.

Как сообщает Kun.uz, в Ташкенте под председательством замминистра народного образования Алишера Умарова прошло расширенное собрание директоров школ столицы.

На мероприятии были проанализированы деятельность школ, проводимая работа по повышению качества образования, качественный состав кадров, деятельность методистов.

В настоящее время Министерство народного образования планирует провести подобные расширенные собрания в Шайхантахурском и Сергелийском районах Ташкента.

Ранее заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева после общения с узбекистанцами обозначила главные проблемы в системе образования республики.

А именно: неудовлетворительное состояние сельских школ, принудительные работы для школьников и учителей, недостаточное количество квалифицированных педагогов и излишняя загруженность их отчетной документацией, нехватка предметов, развивающих таланты детей. Кроме того, существует проблема с компьютерными классами и интернетом.

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