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Массовое увольнение директоров школ – в чем провинились руководители

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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В узбекской столице своих должностей лишились 4 директора школ, заведующий РайОНО Учтепинского района ушел в отставку.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Директоры школ № 4, 14, 295 и 109 Учтепинского района Ташкента освобождены от занимаемых должностей. Заведующий РайОНО Учтепинского района, допустивший халатность и безынициативность, подал в отставку.

Причиной увольнений явились безынициативность и допущенные серьезные ошибки в работе.

Как сообщает Kun.uz, в Ташкенте под председательством замминистра народного образования Алишера Умарова прошло расширенное собрание директоров школ столицы.

Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева
© Саида Мирзиёева / Facebook
Саида Мирзиёева обозначила главные проблемы школ Узбекистана

На мероприятии были проанализированы деятельность школ, проводимая работа по повышению качества образования, качественный состав кадров, деятельность методистов.

В настоящее время Министерство народного образования планирует провести подобные расширенные собрания в Шайхантахурском и Сергелийском районах Ташкента.

Ранее заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева после общения с узбекистанцами обозначила главные проблемы в системе образования республики.

А именно: неудовлетворительное состояние сельских школ, принудительные работы для школьников и учителей, недостаточное количество квалифицированных педагогов и излишняя загруженность их отчетной документацией, нехватка предметов, развивающих таланты детей. Кроме того, существует проблема с компьютерными классами и интернетом.

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Напомним, пять инициатив президента охватывают основные вопросы для будущего развития государства, среди которых усиление интереса молодежи к искусству, физическая закалка молодежи, развитие навыков населения в работе с ИКТ, повышение духовности молодежи и пропаганда чтения, создание новых рабочих мест для женщин.

Теги:
Школа, увольнение, Узбекистан



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