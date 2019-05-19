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Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду

Ташкенту хотят присвоить статус "Город -герой тыла"

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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В основе предложения лежит принцип, в соответствии с которым некоторым городам СССР был присвоен статус "Города-героя".

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. На Международном форуме выпускников МГИМО, который проходит в Ташкенте предложили присвоить городу звание "героя тыла", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. С такой инициативой выступил заместитель главы информационного агенства ТАСС Михаил Гусман.

Во время своего выступления чиновник сделал предложение о присвоении Ташкенту звания "Города-героя тыла", так как город внес свой, особый вклад в победе над фашизмом.

"Есть города герои. Необходимо достойно признать вклад этих городов в великую победу. Предлагаю назвать "Городами-героями тыла" Ташкент и Баку. Я не знаю насколько моя идея найдет продолжение, но считаю, что эти города заслужили", — заявил Гусман. 

В годы войны Ташкент принял больше 1 млн людей из прифронтовой зон. В столице Узбекистана было организовано более сотни госпиталей для лечения раненных солдат.

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Узбекская промышленность дала фронту 2100 самолетов, 17 342 авиамоторов,  17 100 минометов, 22 млн мин, 560 тыс. снарядов, более 2 млн авиабомб, около 1 млн гранат, 330 000 парашютов, 5 бронепоездов, 18 военно-санитарных поездов и т.д.

Узбекистан спас от голода и смерти эвакуированных сюда более 1,5 млн людей. Среди них почти 300 тыс. детей-сирот, разных национальностей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши и Украины.

Теги:
Ташкент, война, вторая мировая война, Великая Отечественная война, ВОВ



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