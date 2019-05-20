Россия и Узбекистан договорились о полетах по принципу "треугольник"

В конце апреля делегации России и Узбекистана встретились в Москве для обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества в области гражданской авиации.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Авиавласти Узбекистана и России договорились о предоставлении одному назначенному перевозчику с каждой стороны права совершать полеты по схеме "треугольник" в пять городов, сообщили в Росавиации. Выбрать города смогут сами авиакомпании.

Узбекская сторона сообщила, что полеты по такой схеме будут осуществляться в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. На каких городах остановили свой выбор представители РФ, в протоколе не уточняется.

Также в документе сообщается, что стороны не согласовали свободный выбор частот для полетов российских авиакомпаний по договорным маршрутам между двумя государствами.

"Узбекская сторона заявила о преждевременности рассмотрения данной возможности, предложила установить и поэтапно увеличивать частоту выполнения на соответствующих договорных маршрутах для назначенных перевозчиков", — говорится в документе.

В приложении к протоколу представлен список маршрутов с согласованными до лета следующего года частотами.

В настоящее время рейсы между двумя странами выполняют, в частности, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", UzAirways.

Напомним, в апреле в Узбекистане заработал онлайн-сервис поиска выгодных авиабилетов Aviasales.