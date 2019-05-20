Россия и Узбекистан договорились о полетах по принципу "треугольник"

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Авиавласти Узбекистана и России договорились о предоставлении одному назначенному перевозчику с каждой стороны права совершать полеты по схеме "треугольник" в пять городов, сообщили в Росавиации. Выбрать города смогут сами авиакомпании.протоколе не уточняется.
Также в документе сообщается, что стороны не согласовали свободный выбор частот для полетов российских авиакомпаний по договорным маршрутам между двумя государствами.
"Узбекская сторона заявила о преждевременности рассмотрения данной возможности, предложила установить и поэтапно увеличивать частоту выполнения на соответствующих договорных маршрутах для назначенных перевозчиков", — говорится в документе.
В приложении к протоколу представлен список маршрутов с согласованными до лета следующего года частотами.
В настоящее время рейсы между двумя странами выполняют, в частности, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", UzAirways.
Напомним, в апреле в Узбекистане заработал онлайн-сервис поиска выгодных авиабилетов Aviasales.