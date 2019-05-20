Жара покинет Узбекистан

Дождливая погода может миновать только Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую и Навоийскую области.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. В ближайшие дни лето снова покинет Узбекистан, сообщает "Узгидромет".

Уже 22 мая по республике местами ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. В горах возможен ливень.

Такая погода может миновать только Каракалпакстан, Хорезмскую, Бухарскую и Навоийскую области.

Дневная температура воздуха снизится до 15-20 градусов, а ночью составит 12-17 градусов.

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24-25 мая погода установится без осадков. Ночи останутся прохладными 12-17, днем 25-30.

Напомним, жара пришла в Узбекистан еще в начале мая - в республике было около 40 градусов тепла, ночью больше 20.

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Однако позже "Узигдромет" пообещал дождь, но 30-градусную жару.