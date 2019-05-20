Из Узбекистана разрешили вывозить драгоценности ценой свыше 5 тысяч долларов

Для того, чтобы вывезти за границу драгоценности, необходимо будет заполнить таможенную декларацию.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Власти Узбекистана с 1 июля 2019 года разрешили вывозить из республики ювелирные изделия стоимостью свыше пяти тысяч долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Женщина проглотила кусок литого золота перед вылетом из Ташкента

Такие нововведения предусмотрены в указе Шавката Мирзиёева "О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан".

Для того, чтобы вывезти за границу драгоценности, необходимо будет заполнить таможенную декларацию.

К тому же, с 1 июля индивидуальные предприниматели с лицензией на производство ювелирных изделий смогут самостоятельно реализовывать продукцию собственного производства, а также скупать у населения лом драгоценных металлов, драгоценные камни и изделия из них.

Также теперь коммерческие банки и производители ювелирных изделий могут приобретать у Навоийского ГМК и Алмалыкскского ГМК драгоценные металлы, а также реализовывать приобретенные металлы другим производителям ювелирных изделий.

Напомним, с марта частные предприниматели могут законно добывать в республике драгоценные металлы, в том числе золото, редкоземельные металлы и драгоценные камни.