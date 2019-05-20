Эксперты оценили инвестиционный потенциал Узбекистана в 65 млрд долларов

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Эксперты оценили потенциал Узбекистана по приему прямых иностранных инвестиций на ближайшие десять лет в 65 миллиардов долларов. Об этом говорится в майском обзоре Boston Consulting Group (BCG) "Узбекистан: окно возможностей".

Притом на несырьевые сектора, согласно исследованиям, приходится 20 миллиардов долларов. Такие выводы сделаны на основе результатов реформ в Узбекистане 2016–2019 годов.

"Как страна, обладающая природными ресурсами и дешевой рабочей силой, Узбекистан, конечно, должен вызывать интерес потенциальных инвесторов. Особенно, если принимать во внимание низкие стартовые позиции экономики, долгие годы отстававшей от мировых трендов", - подчеркивает эксперт-аналитик АО "ФИНАМ" Алексей Калачев в интервью Sputnik Узбекистан.

По его мнению, после смены власти в республике любые рыночные преобразования должны обеспечивать хорошую экономическую динамику, а инвесторам сулить высокую доходность.

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Калачев обращает внимание на то, что Узбекистан находится в самом начале пути. За два года реформ была принята стратегия развития на 2017–2021 годы, созданы госкомитет по инвестициям и единый инвестиционный кодекс, упрощены налоговая система и таможенные процедуры, либерализован валютный рынок, введен двухлетний мораторий на проверки бизнеса и проведены налоговая реформа, реформа энергетической отрасли, реформа порядка выделения участков и регулирования строительства.

"На повестке дня банковская реформа. Вероятно, в перспективе потребуются реформирование судебной системы и создание дополнительных гарантий и защиты инвестиций. Также требуются усилия для развития транспортной инфраструктуры и поддержка логистического бизнеса", - считает собеседник Sputnik Узбекистан.

По мере продвижения рыночных реформ, улучшения инвестиционного климата и раскрепощения предпринимательской инициативы, интерес иностранных инвесторов будет только расти, обращает внимание аналитик.

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"Предсказуемость и стабильность внутренней и внешней политики, которую придется доказывать годами, усиление борьбы с коррупцией, которой поражены общества Центрально-Азиатских государств, в долгосрочном плане будут влиять на вектор динамики иностранной активности в регионе", - говорит он.

Калачев отмечает, что основные отрасли, привлекающие прямые иностранные инвестиции, в том числе и российские, в экономику Узбекистана, это нефтегазовый сектор, горнодобывающая промышленность, транспорт и телекоммуникации. На его взгляд, осуществление банковской реформы и допуск к финансовым рынкам республики зарубежных банковских структур может заинтересовать и крупнейших российских игроков.