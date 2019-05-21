Сотрудники налоговых инспекций Ташкента продолжают борьбу за аттестацию

В Чиланзарском районе успешно справились с заданием 33 % сотрудников, а вот 34 % не сдали.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Аттестация сотрудников Государственных налоговых инспекций Ташкента продолжается: на этой неделе свои профессиональные знания показали работники ГНИ Чиланзарского, Бектемирского, Сергелийского и Яшнабадского районов, сообщает пресс-служба ГНК.

По итогам проверки в ГНИ Чиланзарского района успешно справились с заданием 33 % сотрудников, 34 % не сдали, 33 % прошли аттестацию условно.

Пресс-служба ГНК Первые итоги аттестации работников налоговой инспекции Ташкента

46 % сотрудников Бектемирского района подтвердили свои знания, 32 % условно прошли аттестацию, а 22 % не справились. Сотрудники ГНИ Сергелийского района на 46 % прошли аттестацию, 30 % справились условно и 24 % не смогли подтвердить знания.

Среди сотрудников ГНИ Яшнабадского района 39 % успешно справились с аттестацией, 38 % прошли ее условно, 22 % не сумели подтвердить свои знания.

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Проверка проводилась в соответствии с четко установленным регламентом. Каждый из аттестуемых отвечал на вопросы согласно профилю своей работы в ведомстве. Вопросы были составлены и подготовлены заранее.

Аттестация должна выявить наиболее сильных и грамотных специалистов, способных работать на высоких должностях и вносить вклад в развитие системы.

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Напомним, что сотрудников государственной налоговой инспекции Шайхантахурского района обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.