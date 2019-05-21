Начальник Генштаба ВС Беларуси рассказал, что связывает его с Узбекистаном

Сегодня в Минобороны Узбекистана состоялась встреча с белорусской военной делегацией, которую возглавил генерал-майор Олег Белоконев.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев рассказал, что связывает с Узбекистаном его семью.

По данным пресс-службы Минобороны, 21 мая в ведомстве состоялась встреча с белорусской военной делегацией, которую возглавил Белоконев. В ходе выступления генерал-майор отметил, что Узбекистан для него не только дружественная и солнечная страна.

"В Ташкенте жили мои родители, здесь родился мой брат, я тоже оставил частичку себя в этом замечательном городе", — рассказал Белоконев.

Делегация проведет в Узбекистане еще несколько дней, отъезд запланирован на 24 мая.

"Данный визит возник не спонтанно, это закономерный результат наших дружественных отношений, это воплощение решений министров обороны наших государств для укрепления взаимоотношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан", — отметил Белоконев.

Начальник Генерального штаба ВС Узбекистана — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Эргашев отметил, что две страны связывают крепкая дружба, взаимопонимание и уважение. Он также выразил готовность Минобороны РУ к развитию всестороннего взаимодействия с белорусской стороной.

Напомним, что на полигоне "Гурумсарай" в Наманганской области впервые проходят совместные тактико-специальные учения "Боевое содружество – 2019" подразделений Узбекистана и Беларуси.

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