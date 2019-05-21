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Начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев

Начальник Генштаба ВС Беларуси рассказал, что связывает его с Узбекистаном

Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Общество
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Сегодня в Минобороны Узбекистана состоялась встреча с белорусской военной делегацией, которую возглавил генерал-майор Олег Белоконев.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев рассказал, что связывает с Узбекистаном его семью.

По данным пресс-службы Минобороны, 21 мая в ведомстве состоялась встреча с белорусской военной делегацией, которую возглавил Белоконев. В ходе выступления генерал-майор отметил, что Узбекистан для него не только дружественная и солнечная страна.

"В Ташкенте жили мои родители, здесь родился мой брат, я тоже оставил частичку себя в этом замечательном городе", — рассказал Белоконев.

Делегация проведет в Узбекистане еще несколько дней, отъезд запланирован на 24 мая.

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"Данный визит возник не спонтанно, это закономерный результат наших дружественных отношений, это воплощение решений министров обороны наших государств для укрепления взаимоотношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан", — отметил Белоконев.

Начальник Генерального штаба ВС Узбекистана — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Эргашев отметил, что две страны связывают крепкая дружба, взаимопонимание и уважение. Он также выразил готовность Минобороны РУ к развитию всестороннего взаимодействия с белорусской стороной.

Напомним, что на полигоне "Гурумсарай" в Наманганской области впервые проходят совместные тактико-специальные учения "Боевое содружество – 2019" подразделений Узбекистана и Беларуси.

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, военные учения, военные, Беларусь



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