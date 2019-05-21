Начальник Генштаба ВС Беларуси рассказал, что связывает его с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев рассказал, что связывает с Узбекистаном его семью.
По данным пресс-службы Минобороны, 21 мая в ведомстве состоялась встреча с белорусской военной делегацией, которую возглавил Белоконев. В ходе выступления генерал-майор отметил, что Узбекистан для него не только дружественная и солнечная страна.
"В Ташкенте жили мои родители, здесь родился мой брат, я тоже оставил частичку себя в этом замечательном городе", — рассказал Белоконев.
Делегация проведет в Узбекистане еще несколько дней, отъезд запланирован на 24 мая.
Начальник Генерального штаба ВС Узбекистана — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Эргашев отметил, что две страны связывают крепкая дружба, взаимопонимание и уважение. Он также выразил готовность Минобороны РУ к развитию всестороннего взаимодействия с белорусской стороной.
Напомним, что на полигоне "Гурумсарай" в Наманганской области впервые проходят совместные тактико-специальные учения "Боевое содружество – 2019" подразделений Узбекистана и Беларуси.
Белорусские военнослужащие прилетели в Фергану на Ил-76МД >>>