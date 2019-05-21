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В МНО прокомментировали информацию о сносе школы №50 в Ташкенте

© Flickr/ Clemens v. Vogelsang
Общество
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Ранее в социальных сетях появилась информация о сносе общеобразовательной школы №50 в столице.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Министерстве народного образования Узбекистана прокомментировали сообщения о сносе школы №50 в Ташкенте.

В ведомстве сообщили, что не располагают информацией о сносе здания, а также напомнили о запрете на отчуждение земельных участков и недвижимого имущества общеобразовательных и внешкольных учреждений без согласования с министром народного образования.

На сегодняшний день Министерство народного образования не получало запрос от столичного хокимията о сносе школы №50, говорится в публикации.

Теги:
Узбекистан, соцсети, Ташкент, Школа, Министерство народного образования Узбекистана



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