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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В Учтепинском районе Ташкента назначили хокима и прокурора

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (312)
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Сразу четверо руководителей сменилось в структуре администрации района.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Учтепинском районе Ташкента назначили нового хокима, сообщает пресс-служба хокимията узбекской столицы.

Главой района стал Фарход Абдуллаев. Ранее он работал депутатом избирательного округа Тузель-35 и постоянным председателем по вопросам коммунального хозяйства и защиты окружающей среды.

Также в структуре администрации Учтепинского района произошли еще одни кадровые перестановки. Начальником ГНК стал Рустам Аширматов. До этого назначения он возглавлял ГНК города Ангрен Ташкенской области.

Пост прокурора района занял бывший зампрокурора Самаркандской области Жобир Азимов.

Начальником управления по координации деятельности ОВД Учтепинского района назначен Ахмедов Сайфулло.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (312)
Теги:
Хокимият, Хокимият Ташкента, Ташкент, Узбекистан



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