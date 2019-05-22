Сколько узбекистанцев воспользовались горячей линией по вопросам религии

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Горячей линией по вопросам религии уже воспользовались более пяти тысяч верующих, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана, по инициативе которого она была организована.

Задать вопросы улемам относительно правил соблюдения поста в Рамадан можно круглосуточно (кроме времени совершения намаза), семь дней в неделю.

Телефонные номера кол-центра: 90 9026910; 90 9170580; 93 5752832 (только для женщин, с 08:00 до 18:00).

Горячая линия будет действовать до 3 июня.

Священный месяц Рамадан начался в ночь на 6 мая, с заходом Солнца. Правоверным мусульманам в дневное время предписан отказ от пищи, питья, курения и интимной близости.

Напомним, сумма закята в этом году составляет 425 тысяч сумов, что является 1/40 от цены 85 граммов золота в сумме 17 миллионов сумов. Фидья — 15 тысяч сумов.