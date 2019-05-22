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Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с бывшими жильцами дома №78 на Анхоре

Пришли с жалобами, ушли с надеждой: что пообещал хоким бывшим жильцам дома на Анхоре

Общество
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Глава города провел встречу с ташкентцами, которые жили в доме №78 на набережной канала Анхор.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с бывшими жильцами дома №78, который располагался на набережной канала Анхор и был снесен по причине аварийного состояния. Глава города пообещал, что новостройка на улице Козиробод, где некоторые из них получили квартиры, будет подключена к коммуникациям к 25 мая. Сейчас там есть свет, но нет воды и газа. По словам представителей администрации, их уже подвели к центральной системе, поэтому ждать осталось недолго.

Снос домов
© Sputnik / Андрей Варенков
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Также на встрече был поднят вопрос о бывших жильцах дома №78, которые получили квартиры в новостройке на улице Кары Ниязова, но не могут там поселиться из-за затянувшихся строительно-ремонтных работ.

Хоким Ташкента отчитал ответственных лиц за несвоевременное введение в эксплуатацию и неполную сдачу квартир "под ключ" со всеми коммуникациями. Проблемы поручено решить хокиму Шайхантахурского района Абдукаххару Тухтаеву, его заместителю, а также первому заместителю хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврону Хидоятову. Последний должен взять ситуацию под свой личный контроль и информировать главу города о проделанной работе.

По данным пресс-службы хокимията, на встрече был решен вопрос "об оплате аренды временного жилья". Как именно, не уточняется. Горожанам также пообещали помощь при переезде: им предоставят транспорт.

Теги:
жилой дом, Хокимият Ташкента, Ташкент



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