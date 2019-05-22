Глава "Миллий тикланиш" оставил свой пост ради работы в страховой компании

Отамуратов уже занимал разные должности в страховых фирмах в 2006-2010 годах.

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. Председатель Центрального Совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" Сарвар Отамуратов покинул свой пост, пишет Podrobno.uz.

Согласно данным на официальном сайте "Узагросугурта", Отамуратов поменял кресло лидера партии на должность председателя правления страховой компании.

Сарвар Отамуратов родом из Ташкента. В 1995 году он получил красный диплом Ташкентского государственного университета (сейчас - Национальный университет Узбекистана).

В 1995-2006 годах работал в должности начальника отдела Главного валютно-экономического управления Министерства финансов, заместителя начальника управления и начальника Главного управления. В 2006-2010 годах осуществлял деятельность в страховых компаниях.

В 2010-2014 годах – депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, заместитель председателя Комитета по бюджету и экономическим реформам.

С 2015 года работал в должности заместителя Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, был членом Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий.