Этим летом председатели махаллей начнут снова учиться

Это создано для того, чтобы быстро находить решения возникающих в махаллях проблем.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В июле 2019 года в Узбекистане начнется учеба председателей махаллей, сообщает УзА.

Уже в июне для вновь избранных председателей сходов граждан будет организована региональная учеба, на которой им помогут повысить общественно-политические знания, квалификацию, освоить навыки руководства в вопросах укрепления роли сходов граждан, найти решения возникающих в махаллях проблем.

Во время учебы специалисты пройдут специальные программы, изучат технологии современных тренингов по повышению квалификации председателей махалли.

Примечательно, что перед началом учебы, в Ташкенте был организован учебный семинар при содействии Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан и организаций-партнеров, чтобы специалисты сами повысили квалификацию, а затем уже знакомили председателей махалли с новшествами в системе, изменениями в законодательстве, вопросами предупреждения преступности, налаживания бизнеса и частного предпринимательства, содействия занятости.