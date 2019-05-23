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Лекция в университете

Этим летом председатели махаллей начнут снова учиться

© Sputnik / Борис Бабанов
Общество
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Это создано для того, чтобы быстро находить решения возникающих в махаллях проблем.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В июле 2019 года в Узбекистане начнется учеба председателей махаллей, сообщает УзА.

Уже в июне для вновь избранных председателей сходов граждан будет организована региональная учеба, на которой им помогут повысить общественно-политические знания, квалификацию, освоить навыки руководства в вопросах укрепления роли сходов граждан, найти решения возникающих в махаллях проблем.

Во время учебы специалисты пройдут специальные программы, изучат технологии современных тренингов по повышению квалификации председателей махалли.

Примечательно, что перед началом учебы, в Ташкенте был организован учебный семинар при содействии Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан и организаций-партнеров, чтобы специалисты сами повысили квалификацию, а затем уже знакомили председателей махалли с новшествами в системе, изменениями в законодательстве, вопросами предупреждения преступности, налаживания бизнеса и частного предпринимательства, содействия занятости.

Теги:
махалла, махалля, учеба, Узбекистан, Узбекистан



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