В Узбекистане по ночам пассажирские автобусы будут сопровождать машины ДПС

Также с 2021 года в стране запретят перевозку пассажиров на автобусах, срок эксплуатации которых превысил 15 лет.

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Пассажирские автобусы, в том числе на международных рейсах, с первого сентября в ночное время будут ездить только в сопровождении машин дорожно-патрульной службы в Узбекистане, говорится в постановлении правительства страны.

"Установить с 1 сентября 2019 года порядок, в соответствии с которым перевозка пассажиров автобусами… в ночное время осуществляется исключительно в сопровождении органов внутренних дел с использованием специально оборудованных служебных автомобилей", - говорится в тексте документа.

Данные меры относятся к межобластным, междугородним, международным и туристическим маршрутам , а также перевозке детей.

В соответствии с постановлением, компании, осуществляющие данные перевозки, с 1 сентября также будут обязаны устанавливать на автобусах устройства контроля усталости водителей. Водители, отдых которых между рейсами будет составлять менее 12 часов, не будут допускаться к работе на маршруте. Кроме того, с 1 января 2021 года будет запрещена перевозка пассажиров на автобусах, срок эксплуатации которых превысил 15 лет.

В конце апреля автобус с детьми перевернулся и сгорел под Ташкентом. Школьников перевозили в ночное время суток. К счастью, тогда обошлось без жертв.

Автобусные рейсы также пользуются большой популярностью среди трудовых мигрантов из Узбекистана, отправляющихся на заработки в Россию и Казахстан. В январе 2018 года автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись.