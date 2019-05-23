Сотрудников БПИ подключили к международному поиску должников

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан будет сотрудничать с другими странами СНГ в поиске лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов, через Бюро принудительного исполнения. Это предусмотрено постановлением президента, документ опубликован на портале Lex.uz.
Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц, по которому осуществляется сотрудничество между странами, был подписан 10 декабря 2010 года в Москве.
Сотрудники бюро занимаются обеспечением безусловного исполнения судебных актов и актов иных органов, ведением достоверного учета исполнительных документов, взысканных средств, а также предупреждают факты волокиты и злоупотреблений в исполнительном производстве, выявляют, пресекают и предупреждают факты хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным, газораспределительным, водопроводным и канализационным сетям, водоводам. Кроме того, бюро обеспечивает полноту и своевременность оплаты коммунальных услуг.
Постановлением президента на бюро также возложены дополнительные задачи, а именно: проверка фактов незаконного подключения к электрическим, газотранспортным, газораспределительным сетям, умышленной порчи приборов учета, а также вмешательства в приборы учета извне с целью изменения их показателей.