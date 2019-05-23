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Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет документы

Сотрудников БПИ подключили к международному поиску должников

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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В республике принято постановление президента о мерах по организации исполнения обязательств Узбекистана по договору государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан будет сотрудничать с другими странами СНГ в поиске лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов, через Бюро принудительного исполнения. Это предусмотрено постановлением президента, документ опубликован на портале Lex.uz.

Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц, по которому осуществляется сотрудничество между странами, был подписан 10 декабря 2010 года в Москве.  

Сотрудники Бюро принудительного исполнения получили авто и мопеды
© Прокуратура Ташкентской области
За что увольняют и поощряют сотрудников Бюро принудительного исполнения
Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана было создано по указу президента Шавката Мирзиёева от 29 мая 2017 года на основе упраздненного департамента Министерства юстиции.

Сотрудники бюро занимаются обеспечением безусловного исполнения судебных актов и актов иных органов, ведением достоверного учета исполнительных документов, взысканных средств, а также предупреждают факты волокиты и злоупотреблений в исполнительном производстве, выявляют, пресекают и предупреждают факты хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным, газораспределительным, водопроводным и канализационным сетям, водоводам. Кроме того, бюро обеспечивает полноту и своевременность оплаты коммунальных услуг.

Постановлением президента на бюро также возложены дополнительные задачи, а именно: проверка фактов незаконного подключения к электрическим, газотранспортным, газораспределительным сетям, умышленной порчи приборов учета, а также вмешательства в приборы учета извне с целью изменения их показателей.

Теги:
СНГ, Узбекистан, розыск, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана



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