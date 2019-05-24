В Сергели сносят дома вместе с жильцами – комментарий хокимията Ташкента

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Хокимият Ташкента разъяснил ситуацию со сносом деревянных домов, в которых еще проживают люди, в Сергелийском районе на массиве Спутник-2.

"Городским хокимиятом были приняты необходимые меры в отношении лиц, допустивших начало демонтажных работ до момента полного освобождения квартир жильцами", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба администрации, семье Усмона Муминова, владельца трехкомнатной квартиры №7 в деревянном доме № 5, ранее предлагали переселиться в новую двухкомнатную квартиру либо в две однокомнатные. На такой обмен узбекистанцы не согласились.

Сейчас семье предложили взамен 28 разных вариантов квартир с большей квадратурой и выше пятого этажа. Но, так как супруга Муминова больна диабетом, семья попросила выдать им квартиру ниже пятого этажа. В течение двух дней Муминовы переедут в новую квартиру, выбранную ими.

Отабек Ниёзалиев, владелец квартиры №6 в деревянном доме №22, отказался переезжать в новое жилье, не получив документы, подтверждающие его право собственности. Отвественные лица пообещали выдать необходимые документы в определенный срок.

На данный момент 29 из 32 семей, проживавших в старых деревянных домах, переехали в новые квартиры с лучшими условиями и большими площадями.

В Сергелийском районе на массиве Спутник-2 по улице Кипчак четыре жилых деревянных дома подлежат сносу. На их месте вскоре будет проведена надземная линия метро.