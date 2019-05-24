В Госдуме предложили новые правила для соцсетей

Если не взять ситуацию с аккаунтами умерших людей под контроль, то Facebook, по словам депутата Сергея Вострецова, может с годами превратиться в "огромное интернет-кладбище".

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил спустя год удалять аккаунты умерших пользователей соцсетей, пишет РИА Новости. Кроме того, чиновник считает, что нужно предусмотреть в законодательстве возможность передачи страниц по наследству.

Вострецов отметил, что многие используют аккаунты для заработка, при этом существует множество некоммерческих страниц, но в обеих ситуациях блокировка или наследование аккаунтов в случае смерти их владельцев не урегулированы.

"Что делать с этими страничками? Получается, что еще лет десять — и Facebook превратится в огромное интернет-кладбище, потому что люди уходят, а их странички остаются. Надо, конечно, подумать, кто должен закрывать страницы умерших пользователей соцсетей, когда их родственники не объявляются", — заявил депутат.

По его словам, нужно блокировать страницу, если на ней нет активности в течение трех месяцев.

"Если до года никто не объявился, то тогда эту страничку просто нужно удалять", — сказал чиновник.

Некоммерческие аккаунты могут становиться страницами памяти, добавил он.

"Должно быть обозначено, что это страницы ушедших людей, чтобы ими не пользовались мошенники для различных афер", — пояснил депутат.

Он полагает, что урегулирование проблемы необходимо обсуждать с участием Министерства юстиции РФ, владельцами соцсетей и законодателями, после чего при необходимости внести изменения в Гражданский кодекс РФ, которым регулируется в том числе наследственное право.

Ранее сообщалось, что Facebook добавит новый раздел на страницы пользователей, которых уже нет в живых. Это будет совершенно новый блок — данный раздел отделит записи, сделанные близкими пользователя, от сделанных при его жизни.