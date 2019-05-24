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Города Мира. Ташкент

В Ташкенте появится новая аллея

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Аллею создадут в рамках комплексного благоустройства Учтепинского района.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ташкенте появится новая двухкилометровая аллея, сообщили в пресс-службе столичного хокимията. Ее обустроят на улице Лутфий в Учтепинском районе.

Ирина Генцлер
© Foto : Из личного архива Ирины Генцлер
Генцлер о благоустройстве Ташкента: город делают комфортным для жителей
Там можно будет гулять, проводить время с детьми, заниматься спортом, отметили в городской администрации. 

Аллею создадут в рамках комплексного благоустройства района, которое началось после визита президента республики Шавката Мирзиёева. 

Ранее сообщалось, что в столице начали устанавливать туристические указатели вдоль дорог, ведущих к 25 ташкентским достопримечательностям. До конца года в городе появится более 150 таких указателей.

Теги:
благоустройство, Хокимият Ташкента, Ташкент



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