В Ташкенте появится новая аллея

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ташкенте появится новая двухкилометровая аллея, сообщили в пресс-службе столичного хокимията. Ее обустроят на улице Лутфий в Учтепинском районе.

© Foto : Из личного архива Ирины Генцлер Генцлер о благоустройстве Ташкента: город делают комфортным для жителей

Там можно будет гулять, проводить время с детьми, заниматься спортом, отметили в городской администрации.

Аллею создадут в рамках комплексного благоустройства района, которое началось после визита президента республики Шавката Мирзиёева.

Ранее сообщалось, что в столице начали устанавливать туристические указатели вдоль дорог, ведущих к 25 ташкентским достопримечательностям. До конца года в городе появится более 150 таких указателей.