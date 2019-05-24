Американские ученые выяснили, какие сигареты самые вредные

Любители "легких", "сверхлегких" или ментоловых сигарет с такой же вероятностью могут заболеть раком легких, как люди, предпочитающие обычные сигареты с фильтром.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Ученые из Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что самыми опасными для здоровья являются сигареты без фильтра.

Такой вывод им позволил сделать анализ данных о количестве и виде выкуриваемых сигарет 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Куденко Опубликован рейтинг самых здоровых стран в мире

По данным ученых, нефильтрованные сигареты увеличивают риск смерти от рака легких в два раза и повышают вероятность смерти на 30%.

При этом отмечается, что курение сигарет с фильтром тоже очень часто вызывает онкологию. Кроме того, американцы обнаружили, что курильщики "легких", "сверхлегких" или ментоловых сигарет с такой же вероятностью могут заболеть раком легких, как люди, которые предпочитали обычные сигареты с фильтром.

Напомним, курение является одной из основных причин возникновения рака легких.

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