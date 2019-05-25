Внесите свой вклад в развитие страны: Шерматов поздравил выпускников

В школах по всей республике звенят последние звонки для тысяч выпускников: в этом году 279 тысяч человек оканчивают 11 класс. Министр народного образования Шерзод Шерматов поздравил ребят с окончанием школы.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Узбекистане в конце мая отмечают один из главных праздников для ребят, их родителей, учителей - последний звонок.

Министр народного образования Шерзод Шерматов поздравил выпускников 11-х классов общеобразовательных школ.

Глава МНО рассказал, что в этом году 279 тысяч учеников станут первыми выпускниками после перехода на 11-летнюю учебную систему - они откроют новую страницу своей жизни и сделают шаг во взрослую жизнь.

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"Под руководством Шавката Мирзиёева в системе народного образования начались масштабные реформы. Перед министерством стоит много задач, которые должны быть осуществлены, и они будут решаться поэтапно. Безусловно, ориентиром в этом станет недавно принятая Концепция по развитию сферы народного образования до 2030 года", - цитирует слова министра пресс-служба министерства.

Шерзод Шерматов отметил, что впереди выпускников ждут итоговые и вступительные экзамены в высшие учебные заведения, и большой вклад в их успехи, безусловно, внесли их педагоги.

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"Уважаемые выпускники. Каждый ваш одноклассник, с которым вы сидели за одной партой в течение 11 лет, начинает строить свою личную жизнь. Кто-то из вас продолжит получать образование в высших учебных заведениях, а кто-то станет опорой своей семьи, начав трудовую деятельность. Где бы вы ни были, я надеюсь, что знания, которые вы получили в школе, помогут вам и вы будете и в дальнейшем укреплять свои знания", - отметил он.

Уверен, что вы будете вносить свой вклад в развитие нашей страны, заключил Шерзод Шерматов.