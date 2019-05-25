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Шикарный презент: Шавкат Мирзиёев подарил студенту Cobalt

Алексей Сухоруков
Общество
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Студент был поощрен за помощь учащимся в подготовке к математической олимпиаде.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил студенту 4 курса автомобиль Cobalt.

Как сообщает uznews, накануне глава государства провел встречу с  руководителями научно-исследовательских и образовательных учреждений, учёными и молодыми исследователями.

В ходе мероприятия студент 4 курса факультета математики Национального университета Узбекистана Сардор Базарбаев рассказал президенту о том, как он подготовил учеников академического лицея имени С.Сирожиддинова на международную олимпиаду и о их высоких результатах на ней.

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© Twitter / Herolion
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Мирзиёев отметил инициативность молодого человека и решил вознаградить его старания, поручив руководителю компании «Узавтосаноат» выделить Сардору Базарбаеву автомобиль.

Кроме этого, на мероприятии студент 1 курса Ташкентского государственного технического университета Бехзод Тухтамуродов рассказал президенту о своем проекте создания 3D принтера UzDelta. Мирзиёев поддержал его проект и поручил председателю правления «Асака банк» выделить магистру 1 млрд сумов.

Шавкат Мирзиёев рекомендовал Министерству народного образования поощрять студентов за сотрудничество в сфере подготовки учащихся к международным олимпиадам.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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