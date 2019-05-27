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Любовь, танцы и рэперы: как в Узбекистане отметили последний звонок

Любовь, танцы и рэперы: как в Узбекистане отметили "последний звонок"

© Instagram/maftunim_
Общество
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Танцы, рэперы, артисты и сплошное веселье - выпускники Узбекистана отметили "последний звонок" - смотрите фото и видео!

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. 25 мая в средних общеобразовательных школах Узбекистана завершился 2018/2019 учебный год. 

О том, как прошел этот знаменательный день в Ташкенте и других городах республики - в материале Sputnik Узбекистан.

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Публикация от Умарбек Рахманкулов (@umarbek_rakhmankulov)

"Последний  звонок" состоялся на территории школ или на открытых площадках.

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Публикация от otaboevbekhruz (@otaboev_bekhruz)

В этом году 279 тысяч человек закончили 11 класс.

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Публикация от _Kasmanaft_ (@_rixsiboyev_46_07_)

Именно эти ученики стали первыми выпускниками после перехода на 11-летнюю учебную систему - они открыли новую страницу своей жизни и сделали шаг во взрослую жизнь.

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Публикация от Abdulxodi Xabibullayev 17 (@abdulxodi.x)

Впереди выпускников ждут итоговые и вступительные экзамены в высшие учебные заведения.

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Публикация от Bismillah... (@itsme___kamalova)

Теперь каждый одноклассник, с которым вы сидели за одной партой в течение 11 лет, начинает строить свою личную жизнь.

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Публикация от SHADISHA (@shadisha_)

После торжественных церемоний началось самое интересное - выступления знаменитых артистов.

Среди которых был, например, Натан, которого очень бурно встретили выпускники. Сам артист написал в своем Instagram: "Ташкент, Рахмат Сизга! Маленькое видео с историей. Я мечтал выступить на этой сцене очень очень давно! В первые в своей жизни я был на концерте DJ Пилигрима именно на этой площадке. Тогда я дал слово, что я буду выступать на ней! Вчера это состоялось! Спасибо большое Ташкент! Сейчас просматриваю видео, не все видосы получились удачными, но энергетика бешеная!!! Совсем скоро я обязательно вернусь с Новым альбомом "9" и мы качнем с вами еще круче! Рахмат!".

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Публикация от NATAN | BLACK STAR (@natan_official)

Также в эти выходные в Ташкент приехал и MC Doni, который не только выступил перед выпускниками, но и отметил день рождения своего барбер-шопа в столице.

А вот во время выступления Андрея Звонкого весь Ташкент кричал и пел наизусть его песни.

Сам артист был в шоке от такого приема и поблагодарил всех жителей города за такие эмоции.

Узбекские выпускники также вдоволь натанцевались под популярного CYGO.

Напомним, Министерство народного образования опубликовало рекомендации по завершению 2018-2019 учебного года и проведению "Последнего звонка" в школах. Во всех школах Узбекистана "Последний  звонок" ограничили часом: торжество должно было начаться 25 мая в 8 утра и завершиться уже в 9.

Минобразования определило строгие правила проведения "Последнего звонка" >>

Однако это не расстроило узбекских школьников, которые отлично повеселились, а хештег #bitiruvchi2019 в Instagram пестрит яркими снимками и видео, которые останутся в сердцах школьников навсегда.

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