Педагоги из Узбекистана научатся в Китае работать с глухими детьми

ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Узбекистан и Китай обсудили методы работы с детьми с нарушениями слуха и договорились о сотрудничестве, сообщило Министерство дошкольных учреждений Узбекистана.
Во время мероприятия начальник Центра по реабилитации слуха и языка Дао Вэйцзе отметила, что у 70% детей с нарушениями слуха эти нарушения – очень тяжелые, и очень важно провести диагностику и вмешательство на ранней стадии.
"Если им не помогать, нарушение слуха сильно отразится на их жизни. До шести лет формируется личность человека. Таким особенным детям нужна помощь для того, чтобы они выросли полноценными членами общества", – сказала Дао Вэйцзе.
Помимо ранней диагностики, Дао Вэйцзе считает необходимым взаимодействие медицины и образования, когда врачи-реабилитологи и педагоги работают в связке, оказывая комплексную помощь.
В Китае ежегодный прирост детей с нарушениями слуха составляет 23 тысячи человек, что связано с увеличением численности населения. Около двух тысяч детей проходят через программы коррекции слуха. Благодаря мощной государственной поддержке детей с инвалидностью, уже пять лет в стране бесплатно устанавливают и обслуживают кохлеарные импланты. При этом все расходы в первый год реабилитации полностью покрываются за счет бюджета.
Решать этот вопрос начала одна из столичных клиник, подписавшая соглашение с австралийским производителем Cochlear на поставку новейших слуховых устройств. Благодаря особым условиям, стоимость импланта обойдется в районе 12 тысяч долларов, а еще около трех тысяч потребуется на саму операцию. Для сравнения: в Казахстане этот вид протезирования обходится в 30 тысяч долларов, в Индии – 35 тысяч, а в ОАЭ – 45 тысяч.