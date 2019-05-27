Педагоги из Узбекистана научатся в Китае работать с глухими детьми

Сотрудников дошкольных учреждений Узбекистана будут отправлять в Китай, чтобы изучать методы работы с детьми с нарушениями слуха.

ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Узбекистан и Китай обсудили методы работы с детьми с нарушениями слуха и договорились о сотрудничестве, сообщило Министерство дошкольных учреждений Узбекистана.

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Уже в ближайшее время первые 25 педагогов отправятся на повышение квалификации в Китай. Соответствующие соглашения были подписаны с Пекинским педагогическим университетом и фондом имени Сун Цинлин в ходе первого узбекско-китайского форума "Инновационные подходы к раннему развитию детей", который состоялся 24 мая в Ташкенте.

Во время мероприятия начальник Центра по реабилитации слуха и языка Дао Вэйцзе отметила, что у 70% детей с нарушениями слуха эти нарушения – очень тяжелые, и очень важно провести диагностику и вмешательство на ранней стадии.

"Если им не помогать, нарушение слуха сильно отразится на их жизни. До шести лет формируется личность человека. Таким особенным детям нужна помощь для того, чтобы они выросли полноценными членами общества", – сказала Дао Вэйцзе.

Помимо ранней диагностики, Дао Вэйцзе считает необходимым взаимодействие медицины и образования, когда врачи-реабилитологи и педагоги работают в связке, оказывая комплексную помощь.

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Так, сотрудники китайского Центра консультируют родителей и составляют планы по реабилитации, чтобы ребенок мог получать необходимые услуги в повседневной жизни. После окончания дошкольных учреждений у ребенка есть возможность выбрать форму дальнейшего обучения: специализированная школа для глухонемых или инклюзивное образование.

В Китае ежегодный прирост детей с нарушениями слуха составляет 23 тысячи человек, что связано с увеличением численности населения. Около двух тысяч детей проходят через программы коррекции слуха. Благодаря мощной государственной поддержке детей с инвалидностью, уже пять лет в стране бесплатно устанавливают и обслуживают кохлеарные импланты. При этом все расходы в первый год реабилитации полностью покрываются за счет бюджета.

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В Узбекистане ежегодно рождается около 300-400 детей с тугоухостью и глухотой, а еще более тысячи приобретают этот недуг. С 2017 года в республике начали проводить операции по кохлеарной имплантации. Ранее этим практически никто не занимался, и гражданам приходилось выезжать за границу и тратить огромные деньги.

Решать этот вопрос начала одна из столичных клиник, подписавшая соглашение с австралийским производителем Cochlear на поставку новейших слуховых устройств. Благодаря особым условиям, стоимость импланта обойдется в районе 12 тысяч долларов, а еще около трех тысяч потребуется на саму операцию. Для сравнения: в Казахстане этот вид протезирования обходится в 30 тысяч долларов, в Индии – 35 тысяч, а в ОАЭ – 45 тысяч.