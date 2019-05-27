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Суд взыскал с узбекско-британского СП "Бешариктекстиль" миллиард рублей

© pixabay
Общество
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Кроме того, текстильную продукцию ТД "Бешариктекстиль" на 100 миллионов рублей, продадут с торгов.

ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Арбитражный суд Москвы по иску обанкротившегося Старбанка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскал с узбекско-британского совместного предприятия ОАО "Бешариктекстиль" более миллиарда рублей, следует из опубликованного решения суда.

АСВ как конкурсный управляющий Старбанка потребовало взыскать с ОАО "Бешариктекстиль" и ряда его соответчиков задолженность по трем кредитным договорам, заключенным в 2013 и 2015 годах. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.

Арбитраж Москвы взыскал солидарно с ОАО "Бешариктекстиль" и московского ООО "Вектор" более 7,7 миллиона евро (более 560 миллионов рублей по текущему курсу), с ОАО "Бешариктекстиль", московского ООО "ТД "Бешариктекстиль" и узбекской WBM Textile – более 401 миллиона рублей, с ОАО "Бешариктекстиль" и ТД "Бешариктекстиль" – около 64,5 миллиона рублей.

Суд также обратил взыскание на находящееся в залоге у Старбанка швейное оборудование совместного предприятия и текстильную продукцию ТД "Бешариктекстиль". Заложенное имущество будет продано с торгов, начальную стоимость оборудования суд установил в 542,3 миллиона рублей, товаров в обороте – в 100 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены на погашение обязательств перед Старбанком.

Банк России в марте 2016 года отозвал у Старбанка лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк занимал на 1 марта 166-е место в банковской системе РФ. АСВ сообщало, что выплатит вкладчикам кредитной организации около 14,6 миллиарда рублей. Арбитраж Москвы в августе 2016 года признал кредитную организацию банкротом.

Теги:
суд, Узбекистан



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