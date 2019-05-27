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В Москве состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и ВГТРК

Национальная телерадиокомпания Узбекистана будет сотрудничать с ВГТРК

Общество
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Телекомпании станут участвовать в международных фестивалях и форумах, организуемых на территории двух государств.

ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. В Москве Национальная телерадиокомпания Узбекистана и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания подписали соглашение о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Об этом передает МИД.

По информации Посольства Узбекистана в России, свои подписи под документом поставили и.о. председателя НТРК республики Алишер Хаджаев и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

Телекомпании будут освещать политическое, экономическое развитие стран, различные аспекты жизни и культуры Узбекистана и России.

Также стороны решили вместе участвовать в международных фестивалях, форумах, конгрессах и других мероприятиях, проводимых на территории двух государств.

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Теги:
телевидение, Национальная телерадиокомпания Узбекистана, Узбекистан, ВГТРК, Россия



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