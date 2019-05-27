Решать проблемы узбекских бизнесменов будет сам премьер-министр

Арипов лично примет участие в исполнении обращений предпринимателей, если другие госструктуры не смогут помочь бизнесменам.

ТАШКЕНТ, 27 мая – Узбекистан. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов будет лично принимать бизнесменов, проблемы которых не смогли решить на городском и областном уровнях, а также в секретариате кабмина. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Голибшер Зияев стал главой секретариата по координации приемных Арипова

Накануне Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам деятельности приемных по рассмотрению обращений предпринимателей.

Во время встречи глава государства отметил, что приемные будут работать в три этапа. Прежде всего, на основе утвержденных ежедневных графиков представители хокимиятов, торгово-промышленной палаты, органов прокуратуры, юстиции, налоговой службы и других госструктур будут осуществлять прием предпринимателей.

Обращения, решение по которым найти не удалось, перенаправят в областные приемные. Если и там результата не получится достичь, обращения рассмотрят в секретариате кабмина с участием бизнес-омбудсмена, торгово-промышленной палаты и уполномоченных ведомств.

Если решить проблему не удастся и на этом этапе, предпринимателей примет лично премьер-министр.