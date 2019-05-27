Решать проблемы узбекских бизнесменов будет сам премьер-министр

ТАШКЕНТ, 27 мая – Узбекистан. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов будет лично принимать бизнесменов, проблемы которых не смогли решить на городском и областном уровнях, а также в секретариате кабмина. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.
Накануне Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам деятельности приемных по рассмотрению обращений предпринимателей.
Во время встречи глава государства отметил, что приемные будут работать в три этапа. Прежде всего, на основе утвержденных ежедневных графиков представители хокимиятов, торгово-промышленной палаты, органов прокуратуры, юстиции, налоговой службы и других госструктур будут осуществлять прием предпринимателей.
Обращения, решение по которым найти не удалось, перенаправят в областные приемные. Если и там результата не получится достичь, обращения рассмотрят в секретариате кабмина с участием бизнес-омбудсмена, торгово-промышленной палаты и уполномоченных ведомств.
Если решить проблему не удастся и на этом этапе, предпринимателей примет лично премьер-министр.