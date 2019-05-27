В Бухарской области военные уничтожили "боевиков"

ТАШКЕНТ, 27 мая – Узбекистан. В Бухарской области состоялись тактико-специальные учения по задержанию условного противника, сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

© Министерство обороны Узбекистана. В Бухаре прошли специальные учения по защите стратегических объектов

Рано утром условные противники попытались совершить подрывные действия и проникнуть на особо важные объекты региона. После чего на объектах ввели режим усиленной охраны, а воинские подразделения силовых структур оперативно выдвинулись в районы, которые заняли злоумышленники.

© Министерство обороны Узбекистана. Специальные учения на стратегических объектах Бухары и области

В ходе основной фазы тактико-специальных учений около 30 "боевиков" разделились на две группы и намеревались прорваться через участок госграницы на территорию Узбекистана. Однако военнослужащие блокировали террористов и с помощью вертолетной авиации уничтожили их. Также был обезврежен автомобиль, начиненный взрывчаткой.

© Министерство обороны Узбекистана. В Бухаре прошли учения на стратегических объектах

Затем военные освободили условных заложников из числа мирных жителей.

В последнем эпизоде учений "боевики" захватили и заминировали мост. Для разминирования моста были привлечены саперы, а также пловцы министерства по чрезвычайным ситуациям.