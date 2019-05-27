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В Бухаре сотрудники экстренных служб отработали действия при ЧП на стратегических объектах

В Бухарской области военные уничтожили "боевиков"

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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Узбекским военнослужащим удалось ликвидировать противников и освободить заложников.

ТАШКЕНТ, 27 мая – Узбекистан. В Бухарской области состоялись тактико-специальные учения по задержанию условного противника, сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

В Бухаре прошли специальные учения по защите стратегических объектов
© Министерство обороны Узбекистана.
В Бухаре прошли специальные учения по защите стратегических объектов

Рано утром условные противники попытались совершить подрывные действия и проникнуть на особо важные объекты региона. После чего на объектах ввели режим усиленной охраны, а воинские подразделения силовых структур оперативно выдвинулись в районы, которые заняли злоумышленники.

Специальные учения на стратегических объектах Бухары и области
© Министерство обороны Узбекистана.
Специальные учения на стратегических объектах Бухары и области

В ходе основной фазы тактико-специальных учений около 30 "боевиков" разделились на две группы и намеревались прорваться через участок госграницы на территорию Узбекистана. Однако военнослужащие блокировали террористов и с помощью вертолетной авиации уничтожили их. Также был обезврежен автомобиль, начиненный взрывчаткой.

В Бухаре прошли учения на стратегических объектах
© Министерство обороны Узбекистана.
В Бухаре прошли учения на стратегических объектах

Затем военные освободили условных заложников из числа мирных жителей.

В последнем эпизоде учений "боевики" захватили и заминировали мост. Для разминирования моста были привлечены саперы, а также пловцы министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Теги:
военные учения, Минобороны Узбекистана, Бухара, Узбекистан



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