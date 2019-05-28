Когда откроют чартерные рейсы из Ташкента на Иссык-Куль

Слетать прямым рейсом из Ташкента на Иссык-Куль можно будет каждый четверг.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан открывают чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Тамчи (Иссык-Куль)-Ташкент, передает Podrobno.uz.

Этим летом полеты будут осуществляться каждую неделю по четвергам из международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова. Время в пути составит один час 30 минут.

Первый авиарейс по направлению Ташкент-Тамчи-Ташкент совершится 27 июня 2019 года на авиалайнере Airbus А320. Полеты продлятся до пятого сентября.

Отметим, что "Узбекистон темир йуллари" 6 июня пустит пассажирские поезда по направлению Ташкент – Бишкек – Рыбачье (Иссык-Куль). Железнодорожные составы будут отправляться один раз в неделю по четвергам.