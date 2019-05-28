11:29 28 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Озеро Иссык-Куль

Когда откроют чартерные рейсы из Ташкента на Иссык-Куль

© Sputnik / Владислав Ушаков
Общество
Получить короткую ссылку
3710

Слетать прямым рейсом из Ташкента на Иссык-Куль можно будет каждый четверг.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан открывают чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Тамчи (Иссык-Куль)-Ташкент, передает Podrobno.uz.

Этим летом полеты будут осуществляться каждую неделю по четвергам из международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова. Время в пути составит один час 30 минут.

Первый авиарейс по направлению Ташкент-Тамчи-Ташкент совершится 27 июня 2019 года на авиалайнере Airbus А320. Полеты продлятся до пятого сентября. 

Отметим, что "Узбекистон темир йуллари" 6 июня пустит пассажирские поезда по направлению Ташкент – Бишкек – Рыбачье (Иссык-Куль). Железнодорожные составы будут отправляться один раз в неделю по четвергам.

Теги:
самолет, Иссык-Куль, Ташкент, Кыргызстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фестиваль цветов в Намангане
Цветочная фантазия: как украсили Наманган в честь яркого фестиваля
Акции протестов в Японии в связи с приездом Трампа
"Не нужен Трамп, не нужна императорская система": митинги в Японии - видео
Действия при пожаре в самолете
Как выжить при пожаре в самолете

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054