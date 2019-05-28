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В Узбекистане повысят авторитет пресс-служб госорганов

© Flickr / Garry Knight
Общество
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В настоящее время порядок функционирования пресс-служб госорганов в республике, методы и механизмы распространения информации не соответствуют современным требованиям. 

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций готовит проект закона, который позволит повысить статус пресс-служб органов власти. Об этом сообщил директор агентства Комил Алламжонов на прошедшей в Ташкенте конференции на тему "Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования национального законодательства в сфере СМИ".

"Сегодня органы государственного и хозяйственного управления являются главными источниками информации, — отметил Алламжонов. — При этом они, к сожалению, не предоставляют своевременно журналистам и широкой общественности новостных сообщений, касающихся проводимых реформ, изменений и других данных, связанных с деятельностью их организации. Учитывая это, агентством готовится проект закона по повышению статуса и авторитета информационных служб органов государственного и хозяйственного управления".

Заместитель директора агентства Саида Мирзиёева в свою очередь назвала одну из причин, по которым СМИ в Узбекистане не дотягивают до уровня четвертой власти. По ее словам, главный фактор — это "пренебрежительное отношение к пресс-секретарям или к информационным службам со стороны самих руководителей госорганов".

Конференция Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования национального законодательства в сфере СМИ в Ташкенте
© Пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций
Конференция "Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования национального законодательства в сфере СМИ" в Ташкенте

По данным пресс-службы агентства, в ходе конференции отмечалось, что порядок функционирования пресс-служб, методы и механизмы распространения информации не соответствуют современным требованиям. 

В числе проблем — фактическое отсутствие пресс-служб в Совете министров Каракалпакстана и областных хокимиятах, недостаточное количество штатных единиц в информационных службах госорганов, неудовлетворительное состояние материально-технической базы пресс-служб, а также — недостаток квалифицированных специалистов по связям с общественностью.

Саида Мирзиёева отметила, что в стране возрастает необходимость принятия единой концепции информационной политики.

"Рассматривается предложение о принятии постановления президента "О мерах по коренному совершенствованию связи между органами государственной власти, хозяйственного управления и других организаций с общественностью, а также развитию деятельность информационных служб". Впервые в предлагаемом документе будут законодательно закреплены задачи, полномочия и обязанности информационных служб, статус и роль пресс-секретарей, требования к материально-техническому и финансовому обеспечению, возможности повышения квалификации, и гарантированы их исполнение", — рассказала замдиректора агентства.

Ранее Саида Мирзиёева на своей странице в Facebook раскритиковала работу пресс-служб государственных органов. В частности, она отметила, что проводимая государством масштабная работа остается слабо освещенной и недостаточно заметной как внутри страны, так и за рубежом.

Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева.
Facebook / Saida Mirziyoyeva
Саида Мирзиёева высказалась о низком уровне работы пресс-служб
"Это ведет и к появлению непроверенной информации, кривотолков, домыслов, которые при условии широкого распространения и отсутствия необходимой реакции со стороны пресс-служб госорганов приводят к недопониманию и недовольству среди населения", — написала она.

Заместитель директора агентства также призвала обеспечить эффективную работу пресс-служб в качестве надежного моста между госорганами и обществом, повысить статус пресс-секретаря, организовывать на регулярной основе курсы повышения квалификации и другое.

Теги:
Конференция, Узбекистан, Саида Мирзиёева, Комил Алламжонов, журналистика, СМИ



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