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Певец Юриюс Векленко

Шоу продолжается: Литва не попала в финал "Евровидения" по ошибке

Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Музыкальный конкурс "Евровидение" завершился почти две недели назад, чего нельзя сказать о скандалах вокруг мероприятия.

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Литва не прошла в финал «Евровидения» из-за ошибки при подсчете голосов зрителей в Италии, сообщает LRT.

В этом году страну на конкурсе представлял Юриюс Векленко, выступивший во втором полуфинале с песней Run With The Lions (англ. "Беги со львами"). Тогда певец не смог пробиться в финал – его обогнала на один балл представительница из Дании Leonora, занявшая 12-е место по итогам состязания.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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На днях итальянский вещатель RAI опубликовал результаты голосования местных зрителей. Оказалось, что за Литву проголосовали 4,13% итальянцев, хотя ранее сообщалось, что литовский певец не получил ни балла от Италии.

Таким образом, если бы не ошибка, певец сравнялся бы с Данией по количеству голосов. А поскольку при одинаковом числе баллов победа отдается тому, у кого наибольшая сумма от всех национальных аудиторий, в финал попал бы именно представитель Литвы.

Литовский общественный вещатель LRT уже обратился за разъяснениями к организаторам конкурса. По их мнению, ошибка привела к падению рейтингов, а певец и автор песни могли бы рассчитывать на финансовую компенсацию.

"Когда песня исполняется для такой большой аудитории, гонорар за два выступления (полуфинал и финал – прим. ред.) значительно больше, чем за одно", – заявил главный продюсер телекомпании Аудрюс Гиржадас.

Сам Юриюс Векленко заявил, что ни на кого не держит зла.

"Я сделал все, что мог – что случилось, то случилось. Те, кто попал в финал, заслужили это. Не вижу смысла в том, чтобы начинать разбирательство и лишать их мест в таблице. Мое дело – создавать музыку", - сказал певец.

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, победивший в финале 64-го международного конкурса песни Евровидение-2019.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Скандалы "Евровидения": итоги конкурса пересмотрели
Европейский вещательный союз пока не прокомментировал ситуацию. Напомним, конкурс "Евровидение" в этом году отличился целой чередой скандалов, связанных с результатами состязания.

Сначала жюри Беларуси дисквалифицировали за досрочное разглашение информации о голосовании. Затем под сомнение поставили победу Дункана Лоуренса. Позже итоги все-таки решили пересмотреть, однако кардинально ничего не изменилось.

Теги:
Конкурс, Литва, евровидение



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