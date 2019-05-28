Шоу продолжается: Литва не попала в финал "Евровидения" по ошибке

ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Литва не прошла в финал «Евровидения» из-за ошибки при подсчете голосов зрителей в Италии, сообщает LRT.
В этом году страну на конкурсе представлял Юриюс Векленко, выступивший во втором полуфинале с песней Run With The Lions (англ. "Беги со львами"). Тогда певец не смог пробиться в финал – его обогнала на один балл представительница из Дании Leonora, занявшая 12-е место по итогам состязания.
Таким образом, если бы не ошибка, певец сравнялся бы с Данией по количеству голосов. А поскольку при одинаковом числе баллов победа отдается тому, у кого наибольшая сумма от всех национальных аудиторий, в финал попал бы именно представитель Литвы.
Литовский общественный вещатель LRT уже обратился за разъяснениями к организаторам конкурса. По их мнению, ошибка привела к падению рейтингов, а певец и автор песни могли бы рассчитывать на финансовую компенсацию.
"Когда песня исполняется для такой большой аудитории, гонорар за два выступления (полуфинал и финал – прим. ред.) значительно больше, чем за одно", – заявил главный продюсер телекомпании Аудрюс Гиржадас.
Сам Юриюс Векленко заявил, что ни на кого не держит зла.
"Я сделал все, что мог – что случилось, то случилось. Те, кто попал в финал, заслужили это. Не вижу смысла в том, чтобы начинать разбирательство и лишать их мест в таблице. Мое дело – создавать музыку", - сказал певец.
Сначала жюри Беларуси дисквалифицировали за досрочное разглашение информации о голосовании. Затем под сомнение поставили победу Дункана Лоуренса. Позже итоги все-таки решили пересмотреть, однако кардинально ничего не изменилось.