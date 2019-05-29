МИД решил вопрос с оплатой лечения узбекистанца, впавшего в кому в Сеуле

По состоянию на 31 декабря 2018 года счет за лечение Окилова в больнице Южной Кореи уже составлял почти 93 тысячи долларов США.

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Посольство Узбекистана в Сеуле, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции и адвокаты добились того, чтобы страхования компания оплатила лечение Абрама Окилова в южнокорейской клинике и выдала компенсацию за период его нетрудоспособности. Об этом передает МИД республики.

Напомним, Окилов работал в Южной Корее с ноября 2017 года. С лета 2018 года он находится в больнице.

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В июне 2018 года Окилов вместе с директором цеха по производству пластиковых стройматериалов, где он был трудоустроен, прибыл в медучреждение с жалобами на здоровье. Врачи оказали парню первую помощь, сделали укол, после чего узбекистанец по неизвестным причинам впал в кому. Медики поставили диагноз острой нехватки калия в организме, вследствие которого отказала нервная система, а также часть мозга.

В настоящее время состояние А. Окилова врачи оценивают как стабильное. Медики уже разрешили находящимся рядом матери, брату и сестре выгуливать пациента на коляске по территории больницы.