Многие пользователи с сожалением прощались с Мусиными и говорили, что "Караван-груп" - легенда Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Ресторатор Тимур Мусин заявил, что больше не намерен заниматься бизнесом в Узбекистане, об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, в стране "больше не нужны предприниматели" и он уезжает в Астану.

Многие пользователи с сожалением прощались с Мусиными и писали слова поддержки.

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"Желаю удачи, Тима. И очень жаль, что твоя сеть единственная настоящая и лучшая! Удачи всегда и везде!", - написала одна из подписчиц.

© Facebook Ресторатор Узбекистана Тимур Мусин отказался развивать бизнес в стране

"Очень жаль, что страна потеряла человека, который в нее верил до последнего, человек, которого знают все, кто понимает толк в еде", - написал пользователь.

"Не знаю вас лично, но ваш Караван групп это Легенда! Ваши необычные рестораны- украшение Ташкента! А чего стоит Чинарас! Жаль, невозможно жаль!", - пишут люди.

Напомним, вчера стало известно о том, что легендарный ресторан Cinara's в Ташкентской области был выставлен на аукцион.

Общая площадь двухэтажного здания (с 19-ю комнатами) составляет 958 квадратных метров.

Известный ресторан Cinara's в Ташобласти выставлен на аукцион >>

Стартовая цена лота составляет 6 миллиардов сумов, а сумма задатка — 300 миллионов сумов.

Примечательно, что решение выставить данную недвижимость на торги было принято экономическим судом 1 марта 2019 года, а сам аукцион пройдет 14 июня.