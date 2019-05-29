Четверть налоговиков Ташкента не прошли аттестацию и будут уволены

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Сотрудники налоговых органов завершили аттестацию, сообщает пресс-служба ГНК.

По итогам проверки 25% сотрудников не смогли подтвердить свои знания и покинут свои рабочие места. На их должности будут приняты новые сотрудники. Отбор будет проводиться на основе общего открытого конкурса.

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Успешно прошли аттестацию менее половины сотрудников. Только 43% налоговиков столицы смогли подтвердить свою квалификацию. Остальные 32% сотрудников прошли проверку только условно. Об их участи пока не сообщается.

Проверка проводилась в соответствии с четко установленным регламентом. Каждый из аттестуемых отвечал на вопросы согласно профилю своей работы в ведомстве. Вопросы были составлены и подготовлены заранее.

Аттестация должна выявить наиболее сильных и грамотных специалистов, способных работать на высоких должностях и вносить вклад в развитие системы.