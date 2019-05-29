Компания "Узбекистон темир йуллари" подарила стадион детям Нурафшона

У ребят появилось место место для активного отдыха в дни летних каникул.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" подарила стадион учащимся школы №4 города Нурафшон.

Как рассказали в пресс-службе компании, это поле для мини-футбола с натуральной травой и специальным металлическим ограждением.

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" "Узбекистон темир йуллари" подарила стадион учащимся школы №4 города Нурафшон

"Теперь у детей есть место для активного отдыха в дни летних каникул. Здесь также можно заниматься и другими различными видами спорта", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, недавно исполняющий обязанности председателя правления компании Хуснутдин Хасилов подарил библиотеке этой школы более двух сотен книг. Дети также получили компьютеры и другие ценные подарки.

"Беседуя с педагогами и учениками школы, Хуснутдин Хасилов подчеркнул важную роль литературы и культуры чтения, отметив, что книга является бесценным сокровищем в деле повышения духовности каждого человека", — говорится в публикации.

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Напомним, в марте под председательством президента Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения книг среди молодежи.

"Давайте мы, руководители, начиная с премьер-министра, главы районов, депутаты, сами проявим инициативу и подарим по 10-20 книг в школы, где учились, в районные библиотеки. Не надо ждать, когда это сделает кто-то. Не все, к сожалению, читают книги, но большей части молодежи они очень нужны", — сказал глава государства.

Его инициативу поддержали многие чиновники, в том числе министр народного образования Шерзод Шерматов, а также — руководители 120 предприятий и организаций АО "Узбекнефтегаз", известные артисты.