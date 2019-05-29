Военный театр и пляски: Минобороны подарит праздник маленьким ташкентцам

В честь Международного дня защиты детей в парках культуры и отдыха Ташкента будут организованы развлекательные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В Международный день защиты детей в Ташкенте пройдут праздничные мероприятия для юных жителей и гостей города. Организатором празднования под девизом "Подарим нашим детям счастливое детство" выступило Министерство обороны Узбекистана.

© AFP 2018 / Noah Seelam В День защиты детей в Узбекистане пройдет фестиваль "Болалигим" и "Холи"

Мероприятия пройдут в следующих парках: имени Мирзо-Улугбека (Мирзо-Улугбекский район), "Анхор-Локомотив" (Шайхонтохурский район), "Гафура Гуляма" (Чиланзарский район). Начало — в 10:00.

Гостям поднимут настроение песни и пляски в исполнении мастеров эстрады Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил, а также плац-концерты оркестров Министерства обороны. Незабываемые впечатления оставит детям военный театр-студия "Турон", который подготовил специальные спектакли.

Во время празднеств дети смогут поучаствовать в мастер-классах от известных спортсменов и посостязаться между собой, а самые талантливые в музыке и рисовании получат памятные призы. Также гости увидят показательные выступления курсантов.