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Оркестр Министерства внутренних дел выступает в центре Ташкента, Узбекистан

Военный театр и пляски: Минобороны подарит праздник маленьким ташкентцам

AP Photo / Umida Akhmedova
Общество
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В честь Международного дня защиты детей в парках культуры и отдыха Ташкента будут организованы развлекательные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В Международный день защиты детей в Ташкенте пройдут праздничные мероприятия для юных жителей и гостей города. Организатором празднования под девизом "Подарим нашим детям счастливое детство" выступило Министерство обороны Узбекистана.

© AFP 2018 / Noah Seelam
В День защиты детей в Узбекистане пройдет фестиваль "Болалигим" и "Холи"
Мероприятия пройдут в следующих парках: имени Мирзо-Улугбека (Мирзо-Улугбекский район), "Анхор-Локомотив" (Шайхонтохурский район), "Гафура Гуляма" (Чиланзарский район). Начало — в 10:00.

Гостям поднимут настроение песни и пляски в исполнении мастеров эстрады Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил, а также плац-концерты оркестров Министерства обороны. Незабываемые впечатления оставит детям военный театр-студия "Турон", который подготовил специальные спектакли.

Во время празднеств дети смогут поучаствовать в мастер-классах от известных спортсменов и посостязаться между собой, а самые талантливые в музыке и рисовании получат памятные призы. Также гости увидят показательные выступления курсантов.

Теги:
праздник, Узбекистан, Узбекистан, Минобороны Узбекистана, дети



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