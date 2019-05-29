Узбекистан перенимает опыт у Малайзии в создании "умных городов"

Малайзийцы готовы помочь республике разработать концепцию зон высоких технологий и внедрить их в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов посетил специальную зону высоких технологий города Сайберджая (Cyberjaya) и провел переговоры с исполнительным директором компании Cyberview Sdn. Bhd. Наджибом Ибрагимом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

"Обсуждены перспективы создания "умных городов" (smart cities) в Узбекистане и внедрения передового зарубежного опыта в данной сфере", - говорится в сообщении министерства.

По итогам встречи администрация города пригласила узбекских представителей посетить Сайберджай. Также малайзийцы готовы помочь республике разработать концепцию зон высоких технологий и внедрить их в Узбекистане.

Также стран рассматривают возможность подписания соответствующих документов с узбекскими партнерами в области установления сотрудничества.

Сайберджая основан в 1996 году и признан Силиконовой долиной Малайзии, а также известен как полигон и экспериментальный центр для разработки высокоинтеллектуальной продукции, в том числе "умных домов".