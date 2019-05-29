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Проект Умного города Нурафшон

Узбекистан перенимает опыт у Малайзии в создании "умных городов"

© Официальный сайт прокуратуры Ташкентской области
Общество
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Малайзийцы готовы помочь республике разработать концепцию зон высоких технологий и внедрить их в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. Посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов посетил специальную зону высоких технологий города Сайберджая (Cyberjaya) и провел переговоры с исполнительным директором компании Cyberview Sdn. Bhd. Наджибом Ибрагимом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Проект Умного города Нурафшон
© Официальный сайт прокуратуры Ташкентской области
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"Обсуждены перспективы создания "умных городов" (smart cities) в Узбекистане и внедрения передового зарубежного опыта в данной сфере", - говорится в сообщении министерства.

По итогам встречи администрация города пригласила узбекских представителей посетить Сайберджай. Также малайзийцы готовы помочь республике разработать концепцию зон высоких технологий и внедрить их в Узбекистане.

Также стран рассматривают возможность подписания соответствующих документов с узбекскими партнерами в области установления сотрудничества.

Сайберджая основан в 1996 году и признан Силиконовой долиной Малайзии, а также известен как полигон и экспериментальный центр для разработки высокоинтеллектуальной продукции, в том числе "умных домов".

Теги:
Малайзия, Узбекистан



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