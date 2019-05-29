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В Узбекистане 1 июня будет рабочим днем

Sputnik
Общество
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Жителям республики предстоит выйти на работу в ближайшую субботу.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Узбекистане ближайшая суббота, 1 июня, будет рабочим днем. Это предусмотрено указом президента "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году".

Двенадцать дней счастья
© Sputnik /
Сколько отдыхаем в 2019 году
Глава государства подписал его в ноябре прошлого года.

Напомним, что были перенесены следующие выходные: с субботы 5 января на четверг 3 января; с субботы 1 июня на четверг 6 июня; с субботы 7 сентября на вторник 3 сентября; с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. 

Трудовой кодекс республики не содержит нормы о переносе выпавших на выходные праздничных дней. Но президент может издавать постановления о переносах выходных и рабочих дней "в целях создания благоприятных условий для отдыха населения и рационального использования рабочего времени".

Кстати, в этом году узбекистанцев ждет еще один дополнительный нерабочий день — 2 сентября.

Теги:
Указ, Узбекистан, выходные



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