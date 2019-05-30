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На территории крепости Ичан-Кала в Хиве

Москвичи смогут погулять по Хиве с помощью мобильного приложения

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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В Москве с 30 мая по 2 июня пройдет фестиваль "Интермузей-2019". В нем примут участие представители Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Гости XXI Международного фестиваля музеев "Интермузей-2019", который откроется 30 июня в московском Манеже, смогут побывать на экскурсии в Хиве с помощью мобильного приложения. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Узбекистана в России.

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© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
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Структура фестиваля традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Это событие из года в год объединяет более 400 учреждений России и других стран, а также свыше трех тысяч специалистов.

В состав делегации Узбекистана вошли сотрудники Министерства культуры и отечественных музеев. На территории Манежа сооружен национальный павильон, создатели которого вдохновлялись Ичан-Калой. В одноименном музее-заповеднике был создан smart-музей под открытым небом.

"В рамках выставки также состоится презентация нового мобильного приложения с виртуальным гидом по Ичан-Кале и 3D визуализацией. Данный принцип позволяет посетителям ознакомиться с туристическим потенциалом Узбекистана в технологическом формате и, используя камеры смартфонов, "оживили" фотографии людей и мест, изображенных на картинах", — отметили в пресс-службе.

На стенде республики есть информационные таблички, при наведении смартфонов на которые посетитель получает доступ  к кратким историческим справкам о месте — как аудиоисториям, так и видеофрагментам.

На фестивале будут показаны образцы декоративно-прикладного искусства Хорезмской области, отражающие историю и культуру региона, а также документальные фильмы и ролики в высоком качестве, которые расскажут посетителям павильона о выставленных объектах искусства.

Фестиваль продлится до 2 июня.

Теги:
мобильное приложение, достопримечательности, Узбекистан, Хива



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