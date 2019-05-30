Минздрав Узбекистана посоветовал не выходить из дома в дневное время

Впереди Узбекистан ждет время "чилля", когда столбик термометра поднимается до 50 градусов тепла.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Минздрав Узбекистана предупредил жителей республики о надвигающейся жаре и порекомендовал не выходить на улицу в дневное время, сообщается на официальном сайте.

По словам Минзздрава, впереди Узбекистан ждет время "чилля", когда столбик термометра поднимается до 50 градусов тепла.

"Население нашей страны в эти аномально жаркие дни при необходимости могут круглосуточно получать качественную медицинскую помощь через Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Кроме этого, по поводу данной ситуации организован отдельный надзор Министерства здравоохранения. К тому же, в каждом районном и городском медицинском объединении действуют "Телефоны доверия", - говорится в сообщении.

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Берегите голову

Необходимо отметить, что в эти жаркие дни, в первую очередь, важно беречь от солнечных лучей голову.

В жаркое время дня, когда голова не прикрыта, она нагревается и по всему телу будет обращаться теплая кровь.

В результате, температура тела поднимается, кожа краснеет, человек чувствует слабость, его дыхание и пульс учащается, сердце бьется чаще, болит и кружится голова, начинается тошнота и рвота, он может даже упасть в обморок.

Правильное питание

Естественно, в жаркие дни стоит больше пить воды, это способствует лучшей работе организма, сбалансированию воды и соли.

Но для заполнения потребности в воде нужно употреблять не газированную или нектарную, а обычную питьевую воду.

А также в жаркие дни стоит ограничить употребление жирных мясных продуктов, побольше кушать легко усваиваемую пищу.

К тому же, фрукты и овощи тоже способствуют нормализации жизнедеятельности организма.

Еще стоит отметить, что в летние дни не стоит употреблять продающиеся в парках и улицах самодельные шербеты, айраны и другие прохладительные изделия. Потому что подобные продукты в течение дня стоят на солнце, дата их изготовления и знак пригодности неизвестна, этим они особо опасны для здоровья и могут приводить к разным неприятным случаям.

Одежда в жару

В летние дни стоит выбирать одежду из натуральных тканей, сшитую свободно. Потому что она позволяет коже свободно дышать и оберегает от резкого поднятия температуры тела. И, конечно же, головной убор.