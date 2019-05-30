В помощь следствию: ташкентцам предложили делиться видео ДТП

В ГУВД столицы отметили, что посетить ОВД для передачи файла или дождаться отряда дорожно-патрульной службы — время найдется не у каждого водителя. Однако кадры ДТП могут оказать существенную помощь следствию.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. ГУВД Ташкента предложило удобные способы передачи сотрудникам органов внутренних дел кадров ДТП, снятых на видеорегистраторы.

© Sputnik / Александр Кряжев Сложно, но можно: как в Ташкенте вычислили машину с закрытым госномером

"Видеофиксация дорожно-транспортного происшествия может оказать существенную помощь следствию, но камеры видеонаблюдения не всегда оказываются помощниками — то подведет ракурс, то самой камеры поблизости не окажется", — отметили в пресс-службе.

Отправить файл с обязательной пометкой "В помощь следствию" можно тремя способами: в личные сообщения на страницу ГУВД в Facebook, в Facebook-группу "ГУВД: Диалог с населением (Ташкент)", а также через Telegram-бот (файл должен весить не более 20 МБ).

Не забудьте указать дату, время и место ДТП (особенно если в кадре видеорегистратора представлены неверные данные).