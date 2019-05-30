В помощь следствию: ташкентцам предложили делиться видео ДТП

В ГУВД столицы отметили, что посетить ОВД для передачи файла или дождаться отряда дорожно-патрульной службы — время найдется не у каждого водителя. Однако кадры ДТП могут оказать существенную помощь следствию.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. ГУВД Ташкента предложило удобные способы передачи сотрудникам органов внутренних дел кадров ДТП, снятых на видеорегистраторы.
"Видеофиксация дорожно-транспортного происшествия может оказать существенную помощь следствию, но камеры видеонаблюдения не всегда оказываются помощниками — то подведет ракурс, то самой камеры поблизости не окажется", — отметили в пресс-службе.