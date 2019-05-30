В МВД прокомментировали правило о включенных фарах в дневное время

С 10 мая узбекские автомобилисты обязаны ездить днем с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В МВД Узбекистана разъяснили принятые изменения в правилах дорожного движения, согласно которым все автомобилисты обязаны днем ездить с включенными фарами. Об этом передает пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций республики.

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Заместитель министра внутренних дел Акрамхон Бобохонов подчеркнул, что в Малайзии и ОАЭ, где температура воздуха составляет +35 градусов, а летом достигает +50 градусов, езда автотранспорта с включенными днем фарами является обязательной и ни у кого не вызывает возмущений.

Кроме того, отмечается, что проект закона обсуждался публично на портале СОВАЗ. Тогда с возможными изменениями в ПДД ознакомился 571 человек, из них всего лишь двое высказались против закона.

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Сейчас в Узбекистане за несоблюдение правил придется заплатить штраф в размере 50% одной МРЗП. В МВД озвучили, сколько выплачивают нерадивые водители в других странах за подобные нарушения.

Например, в Швеции — один миллион 51 тысяча 836 сумов; в Чехии — 732 тысячи 220 сумов; в Эстонии — один миллион 887 тысяч 510 сумов.