Саида Мирзиёева: в школах Узбекистана еще рано требовать обязательную форму

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Требовать обязательную форму в школах Узбекистана — преждевременно, сначала нужно решить имеющиеся в учебных заведениях проблемы, заявила заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева.

Тридцатого мая состоялась встреча с зарубежными экспертами, на которой обсуждались пути эффективной реализации пяти инициатив президента. Замдиректора агентства напомнила, что ранее было предложено в первую очередь заняться школами.

"В ходе изучения (ситуации) мы наблюдали, что отдельные школы находятся в тяжелых условиях, многие из них нуждаются в ремонте, ощущается нехватка учебников, книги очень низкого качества, в некоторых школах дети учатся в три смены, — написала Мирзиёева на своей странице в Facebook. — В этом году намечается переход на обязательную единую школьную форму. Мы думаем, что до тех пор, пока имеющиеся недостатки не будут устранены, требовать обязательную форму преждевременно".

Саида Мирзиёева отметила, что предстоит нелегкая работа: нужны средства, время, научный подход. Однако если не начать сейчас, ситуация станет еще хуже.

По словам замдиректора агентства, специалисты ответственных министерств и ведомств внесли в правительство предложения по указанным вопросам.

Напомним, пять инициатив президента охватывают основные вопросы для будущего развития государства: повышение интереса молодежи к искусству, физическая закалка молодежи, повышение навыков населения в работе с ИКТ, повышение духовности молодежи и пропаганда чтения, создание новых рабочих мест для женщин.

Саида Мирзиёева — старшая дочь президента республики Шавката Мирзиёева. Была назначена одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций в апреле. Аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram она также завела недавно.