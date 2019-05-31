Youth Mobile: итоги конкурса по созданию мобильных приложений

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане совместно с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) провели финальный этап конкурса по разработке мобильных приложений в рамках реализации проекта Youth Mobile, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО в республике.
Врио Главы Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Фуад Пашаев и заведующий кафедрой "Основы информатики" ТУИТ Баходир Муминов открыли мероприятие.
Цель проекта Youth Mobile – идти в ногу со временем и технологиями, так необходимыми в 21 веке. А также наладить разработку мобильных приложений, актуальных для местного населения.
Проект способствует эффективному использованию ИКТ среди молодых людей и расширяет возможности для их дальнейшего трудоустройства.
Среди них – приложения по развитию туристской сферы в Узбекистане, по популяризации прикладного искусства Узбекистана за рубежом, приложение, предлагающее студентам и преподавателям ВУЗов электронное расписание вместо бумажного, приложение, предлагающее решение экологических проблем, и приложение, продвигающее репродуктивные права женщин.
Конкурсанты защищали свои проекты перед специальным составом жюри. При оценке работ особое внимание обращали на креативность идеи, нацеленность на молодежь, удобство в использовании сервиса и востребованность.
Первое место присудили студентке Ташкентского университета информационных технологий Сайере Рахимой. Она разработала два приложения:
- "Green kent" – приложение, которое призвано решить некоторые экологические проблемы через грамотную организацию сортировки, утилизации и последующей переработки мусора.
- "Umid" – приложение которое создает комфортные условия для женщин "в положении". Приложение позволяет отслеживать ход беременности с помощью специального календаря, вводить медицинские данные и получать информацию о медицинских обследованиях. Приложение также содержит полезные советы по рациону питания, физическим упражнениям и другую практическую информацию.
"Одним из преимуществ является, что женщина может быть уверена в помощи в любой момент, так как у нее под рукой есть необходимое приложение для вызова скорой помощи и консультации с врачом", - рассказала победительница.
Рынок мобильных приложений в Узбекистане стремительно развивается. К примеру, Центробанк представил статистику по обмену валюты через мобильные банки. Более 35% обмена валюты в Узбекистане сейчас производится онлайн.
Недавно также появилось мобильное приложение, которое укажет пользователям местоположение ближайшей мечети.