ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане совместно с Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) провели финальный этап конкурса по разработке мобильных приложений в рамках реализации проекта Youth Mobile, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО в республике.

Пресс-служба ЮНЕСКО Youth Mobile: итоги конкурса по созданию мобильных приложений

Врио Главы Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Фуад Пашаев и заведующий кафедрой "Основы информатики" ТУИТ Баходир Муминов открыли мероприятие.

Пресс-служба ЮНЕСКО Врио Главы Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Фуад Пашаев и заведующий кафедрой "Основы информатики" ТУИТ Баходир Муминов открыли мероприятие.

Цель проекта Youth Mobile – идти в ногу со временем и технологиями, так необходимыми в 21 веке. А также наладить разработку мобильных приложений, актуальных для местного населения.

Проект способствует эффективному использованию ИКТ среди молодых людей и расширяет возможности для их дальнейшего трудоустройства.

В финальную стадию конкурса были включены 6 приложений.

Среди них – приложения по развитию туристской сферы в Узбекистане, по популяризации прикладного искусства Узбекистана за рубежом, приложение, предлагающее студентам и преподавателям ВУЗов электронное расписание вместо бумажного, приложение, предлагающее решение экологических проблем, и приложение, продвигающее репродуктивные права женщин.

Конкурсанты защищали свои проекты перед специальным составом жюри. При оценке работ особое внимание обращали на креативность идеи, нацеленность на молодежь, удобство в использовании сервиса и востребованность.

Пресс-служба ЮНЕСКО в республике Конкурсанты защищали свои проекты перед специальным составом жюри.

Первое место присудили студентке Ташкентского университета информационных технологий Сайере Рахимой. Она разработала два приложения:

"Green kent" – приложение, которое призвано решить некоторые экологические проблемы через грамотную организацию сортировки, утилизации и последующей переработки мусора.

"Umid" – приложение которое создает комфортные условия для женщин "в положении". Приложение позволяет отслеживать ход беременности с помощью специального календаря, вводить медицинские данные и получать информацию о медицинских обследованиях. Приложение также содержит полезные советы по рациону питания, физическим упражнениям и другую практическую информацию.

"Одним из преимуществ является, что женщина может быть уверена в помощи в любой момент, так как у нее под рукой есть необходимое приложение для вызова скорой помощи и консультации с врачом", - рассказала победительница.

Все участники получили денежные призы, которые потратят на реализацию своих идей.

Рынок мобильных приложений в Узбекистане стремительно развивается. К примеру, Центробанк представил статистику по обмену валюты через мобильные банки. Более 35% обмена валюты в Узбекистане сейчас производится онлайн.

Недавно также появилось мобильное приложение, которое укажет пользователям местоположение ближайшей мечети.