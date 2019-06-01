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Детский смех и аттракционы: ГУВД Ташкента навестили особенных детей

Детский смех и аттракционы: ГУВД Ташкента навестили особенных детей

ГУВД
Общество
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Лично поздравить ребят пришли герои из мультфильмов, вручившие им подарки и сладости. 

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В День защиты детей инспектора профилактики правонарушений среди несовершеннолетних во главе с начальником УКД ОВД Мирабадского района полковником Миржамолом Миралимовым и заместителем начальника по вопросам молодежи, навестили и поздравили детей с различными врожденными заболеваниями, сообщает ГУВД Ташкента.

Детский смех и аттракционы: ГУВД Ташкента навестили особенных детей
ГУВД
Детский смех и аттракционы: ГУВД Ташкента навестили особенных детей

Лично поздравить ребят пришли герои из мультфильмов, вручившие им подарки и сладости. 

Детский смех и аттракционы: ГУВД Ташкента навестили особенных детей
ГУВД
Детский смех и аттракционы: ГУВД Ташкента навестили особенных детей

Для воспитанников специализированного детского сада № 574 Бектемирского района сотрудниками УКД ОВД было организовано праздничное мероприятие.: детей привезли на автобусе в парк культуры и отдыха имени Мирзо Улугбека, где они с удовольствием покатались на любимых аттракционах. 

Детский смех и аттракционы: ГУВД Ташкента навестили особенных детей
Детский смех и аттракционы: ГУВД Ташкента навестили особенных детей

День защиты детей – один из самых старых международных праздников, он отмечается с 1950-х годов. Смысл даты – напомнить обществу о правах несовершеннолетних на жизнь и свободу. 

Теги:
День защиты детей, праздник, ГУВД Ташкента, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, дети



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