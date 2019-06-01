Возвращение к истокам: как живут православные в Священной Бухаре

Православная община Бухары в конце мая встретила древнюю христианскую святыню. Это небольшое для города событие служит хорошим примером религиозной толерантности, позволяющей одинаково праздновать и Пасху и Рамазан в одном из важнейших мусульманских центров Востока.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистан на несколько дней привезли древнюю святыню России – чудотворная икона Божьей Матери "Феодоровская". Поклониться ей и попросить заступничества верующие Бухары могли 28 и 29 мая, а в республике икона пробудет до 3 июня. Паломники приехали даже из Кагана, Навои, Зарафшана и Учкудука. Несмотря на сравнительно небольшую паству, в этом духовном центре Востока прекрасно себя чувствуют представители всех конфессий.

Для православных христиан Бухары, считающейся одним из центров ортодоксального ислама, прибытие иконы — событие знаковое. Во-первых, оно произошло в дни, когда церковь отмечает самый главный свой праздник – Пасху (в общем счете она длится 40 дней), а согласно верованию, это время чудес и сакральной близости Создателя к человеку. Во-вторых, для многих это возможность прикоснуться к духовной сокровищнице России – своей исторической родины, ведь в основном местная община состоит из этнических русских.

Большинство верующих, конечно, пришли со своими чаяниями и самыми сокровенными мольбами.

"Молю Господа и Богородицу даровать исцеление моей внучке, — говорит прихожанка, держа на руках ребенка, страдающего ДЦП. – Мне больше не о чем просить".

© Sputnik / Православные Бухары молятся перед чудотворным образом Феодоровской Божьей матери

Вернуться к истокам

В последние годы христианские святыни стали чаще посещать Узбекистан. Как правило, доезжают они и до Бухары. Здесь уже встречали ковчег с частицей мощей святителя Николая чудотворца и блаженной старицы Матроны Московской. В 2017 году местную паству впервые в истории посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посмотреть на иерарха в тот день пришли даже коренные жители.

Несмотря на то, что значительная часть русского населения Узбекистана вернулась на историческую родину, православие здесь по-прежнему живет. Его ряды пополняются новыми последователями, и приход значительно омолодился. Еженедельно совершается 3-4 литургии. По словам настоятеля местного храма Архангела Михаила, священника Леонида Петрова, народ посещает богослужения даже в будни.

"Пусть верующих в рабочие дни не так много, но они есть. Не во всех даже российских храмах, особенно в глубинке, можно встретить подобное. Поэтому там службы идут только по выходным", - говорит отец Леонид.

Православная община в древней Бухаре довольно обширная, около двух-трех тысяч человек, однако точных подсчетов на религиозную принадлежность, конечно, никто никогда не проводил. По праздникам в церкви всегда многолюдно. Те, кто постоянно посещает службы, хорошо знают друг друга, но далеко не все из них также активно общаются вне стен храма. Во многом, пояснил отец Леонид, это связано с многолетним периодом богоборчества в советские годы.

"Мы пытаемся восстановить утраченные связи, участвуя в общих мероприятиях, через кумовство в крещении, совместные дела милосердия… Люди больше начинают узнавать друг друга. Конечный итог этого видится в воссоздании общины в том виде, в котором она была на заре истории Церкви или несколько веков назад", — признался священник.

Дорога к Богу

Именно в период зарождения Христианства первые последователи этой веры пришли в Бухару. Вплоть до XIV-XV веков в городе даже действовал храм, предположительно несторианский. Православие распространилось гораздо позднее — в XIX веке с приходом в Азию Российской Империи. Русские переселенцы, приехавшие строить здесь железную дорогу, возвели для себя и небольшую молельню, располагавшуюся в "Новой Бухаре" (ее еще называют "Русской Бухарой") – ныне город Каган.

© Sputnik / Храм Архангела Михаила в Бухаре

До наших дней здание не сохранилось, зато в середине XX века верующим удалось построить полноценный храм в честь святителя Николая чудотворца, работающий и по сей день. Долгое время он оставался единственным в регионе. Верующим из Бухары приходилось идти 15 километров пешком, чтобы попасть на богослужение. Лишь 25 лет назад — в 1994-м, в Бухаре открылся свой храм – Архангела Михаила. Ранее в здании располагался действующий железнодорожный вокзал.

Священный светский город

Верующие уверены, что этого просто не могло не случиться, и храм рано или поздно все равно появился бы. Неслучайно ведь Бухару называют Священной. Конечно, в первую очередь она — жемчужина исламского мира и место притяжения для миллионов мусульман со всего света. Однако и христиане считают это место библейским: по преданию, эта земля освящена еще стопами ветхозаветного праведника Иова Многострадального. Водный источник, носящий его имя, — почитаемая святыня трех мировых религий: ислама, христианства, иудаизма.

Несмотря на обилие религиозных объектов и древнейших богословских традиций Бухара – это довольно светский город, где вопрос о вероисповедании задается лишь ради любопытства – им бухарцы отличались всегда. Узнав о ваших предпочтениях, местные жители обязательно поведают гостю и о еврейской синагоге, и о православном и католическом храмах, подчеркнув религиозную толерантность города. Общение жителей никак не зависит от вероучений. Православные и мусульмане – термины, скорее, официальные — простые люди такими вопросами не задаются в повседневной жизни.

"Среди моих друзей есть и христиане, и мусульмане, - говорит городской житель по имени Владимир. – Мы ходим друг к другу в гости, поздравляем с праздниками – и с Пасхой, и с Рамазаном".

По словам отца Леонида, в таком разнообразии и веротерпимости нет ничего удивительного.

© Sputnik / Делегация во главе с патриархом Кириллом в Бухаре

"В Узбекистане мы уже более полутора веков: вместе радуемся успехам страны, и так же вместе переживаем трудные страницы ее истории. На праздники и торжественные даты помогают нам в уборке и охране территории. Перед визитом Святейшего Патриарха в 2017 году была оказана большая поддержка в ремонте и реконструкции храма. Я знаю, что могу при необходимости обратиться к местным властям и быть уверенным во внимательном рассмотрении моей просьбы", — заключил священник.